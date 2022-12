Mondiali | Lloris | con inglesi sarà una grande battaglia

Lo ha detto il portiere dei 'bleus', Hugo, alla vigilia della sfida con gli inglesi valida per i quarti di finale deidi calcio. "Noi ci stiamo preparando - ha aggiunto - e vogliamo ...Commenta per primo Torna l'appuntamento con le Newsdi Calciomercato.com . Spazio alla Francia , tra il futuro di Deschamps e il 'caso'. Il Qatar restituisce pedine al Milan e accende il mercato per due giocatori."C'è rivalità, sono due grandi nazioni calcistiche. Esiste anche nel rugby. Sono sempre grandi battaglie e anche questa sarà una grande battaglia. Francia-Inghilterra ha un sapore speciale". (ANSA) ...Il Brasile è in cima all'albo d'oro con cinque vittorie, seguono Argentina e Francia con due trionfi, chiude l'Inghilterra che vinse l'edizione del 1966 ...