Sky Tg24

È accaduto a(Venezia) e la vittima è una 29enne di origini bengalesi moglie di un imam. Dopo il referto medico che le ha diagnosticato una prognosi di 5 giorni, laha presentato ...commenta A, in provincia di Venezia, una bengalese di 29 anni ha denunciato di essere aggredita per aver indossato il niqab , il velo sul viso che lascia scoperti solo gli occhi. La, moglie di un ... Marghera, donna di origine bengalese denuncia: "Aggredita perché indossavo il niqab" A Marghera , in provincia di Venezia, una bengalese di 29 anni ha denunciato di essere aggredita per aver indossato il niqab , il velo sul viso che lascia scoperti solo gli occhi. La donna, moglie di .... E' accaduto a Marghera a una giovane donna bengalese. Lo riporta il quotidiano online VeneziaToday. La giovane donna, 29 anni, abita a Mestre da ben 13. Secondo le prime ricostruzioni, è stata aggre ...