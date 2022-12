Latina | rubano iPhone e portafoglio a una ragazza | poliziotti ritrovano la refurtiva tra i rifiuti

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Grande spavento per unadi, che mentre passeggiava per strada, è stata aggredita da un gruppo di uomini. I malintenzionati erano interessati alla sua borsa, che prontamente gli hanno scippato con la forza. All’interno della borsa, lateneva i suoi effetti personali, oltre ai documenti, il portafogli e undi ultima generazione. Ripresasi dallo shock dovuto all’aggressione, la giovane ha prontamente denunciato tutto alla Polizia di Stato. Lo scippo ai danni di unadiAl termine di una ricerca ostinata, che ha visto idelle Volanti di“perquisire” anche i cassonetti cittadini, è stata rinvenuta una borsa che poco prima era stata rubata ad una, contenente un I-Phone ...

