GdS – Lazio | piace Morita Ma tutto è legato alla cessione di Luis Alberto

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 9 dicembre 2022) 2022-12-08 15:22:04 Arrivano conferme dGazzetta: Il tecnico Sarri vuole rinforzi in mediana. La duttilità del giapponese lo intriga anche per rilanciare Marcos Antonio. Ma l’indice di liquidità obbliga il club a vendere prima di comprare Una nuova pista per il centrocampo della. Spunta Hidemasatra gli obiettivi biancocelesti per il mercato di gennaio. Il 27enne centrocampista giapponese, in forza ai portoghesi dello Sporting, si è messo in mostra al Mondiale. Ha disputato le ultime tre partite: titolare finosfida degli ottavi contro la Croazia, persa ai rigori. Era partito in panchina, all’esordio contro la Germania. Poi, il c.t. Moriyasu lo ha inserito nel centro destra della mediana e non lo ha più tolto. In Qatarha dato continuitàbuona ...