Federica Sciarelli e il lutto che l’ha sconvolta | “…è morta”

Le ho chiesto cosa aveva fatto', racconta l'amica della 42enne a. Alessia risponde di essere andata a fare delle compere a San Lorenzo per Natale con il suo più caro amico. E' ...In studio, ospite diè intervenuta la madre di Gaia, Angela Palazzolo che ha escluso che la figlia possa essersi suicidata: 'Per noi l'ipotesi del suicidio è completamente ...Chi l'ha Visto è tornato sul caso di Gaia Randazzo, la giovane che nella notte tra il 10 e l'11 novembre è scomparsa su un traghetto che da Genova avrebbe dovuto portarla ...E’ tornata ad occuparsi della misteriosa scomparsa di Gaia Randazzo, la trasmissione Rai “Chi l’ha visto”, che mercoledì sera ha dedicato un lungo servizio alla 20enne estetista palermitana residente ...