F Romano pubblica | Cristiano Ronaldo non ha preso alcuna decisione sul suo futuro — nulla sarà firmato…

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 9 dicembre 2022)non hasul suo: non verrà firmatoprima della fine dei Mondiali. #L’offerta di Al Nassr resta valida: 200 milioni di euro all’anno fino al 2025. Maè stato concordato, come riportato la scorsa settimana., in attesa che si muovano i club europei. pic.twitter.com/1RTqrAARKW — Fabrizio(@Fabrizio) 8 dicembre 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.