Elisa Isoardi | relax in vasca idromassaggio | il bikini è pazzesco | forme in vista

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 9 dicembre 2022)si è concessa un piccolo momentoin Toscana e ha immortalato il momento in uno scatto via Instagram, dove ha sfoggiato il suototal black: eccola bellissima in piscina.ha mostrato come si gode ile soprattutto il silenzio senza rinunciare ad un tocco di stile. L’amata conduttrice … L'articolo proviene da Velvet Gossip.