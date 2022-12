(Di venerdì 9 dicembre 2022), la cestista americana arree messi in carcere 10 mesi fa dalle autorità russe, èieri grazie ad un accordo tra Modca e Washington che ha previsto uno sdi prigionieri. Gli americani hanno infatti consegnato all'aeroporto di Abu Dhabi (luogo dello s) Viktor Bout, noto trafficante d'armi internazionale. Joe Biden ha annunciato via Twitter di aver parlato con la campionessa americana al telefono: "Ho parlato con. E' al sicuro, è in aereo, sta tornando a casa."

