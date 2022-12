Alessandro e Mario | i vincitori di X Factor hanno partecipato con scarso successo ad Amici

Leggi su biccy

(Di venerdì 9 dicembre 2022)De Santis eFrancese sono idell’edizione 2022 di X. Il nome del loro gruppo, Santi Francesi, si ispira infatti ai loro cognomi e quella di Xnon è l’unica esperienza televisiva chefatto insieme. Nel 2017, infatti,insieme ad un altro ragazzo, tale Davide Buono, addi Maria De Filippi. Il terzetto musicale si chiamava The Jab e seera la voce e la chitarra eil tastierista, Davide si occupava della batteria. Sbloccando un ricordo di quandoDe Santi era già bellissimo, i #SantiFrancesi erano in 3 e si chiamavano The Jab ad ...