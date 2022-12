Srna su Mudryk | 'Se qualcuno lo vorrà dovrà pagare tanti soldi'

TUTTO mercato WEB

... ne ha parlato il dirigente Darioai microfoni di Sport Arena: 'Se qualcuno vuole comprare, deve pagare una cifra enorme, altrimenti il presidente dello Shakhtar non lo venderà. Tutti i ...... ma dico che le italiane arrivano sempre dopo - afferma il vice di Darjo- . Ora è facile ... Insieme a Mbappè, Leao e Vinicius,è il giocatore più forte in quel ruolo". Tanti soldi per ... Srna su Mudryk: "Grande talento. Chi lo vorrà dovrà pagare tanti tanti soldi" L’ex terzino e attuale direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, Darijo Srna, a Sky Sport ha parlato anche di Mudryk, stella del club ucraino accostata anche alla Juventus. Le sue dichiarazioni sul ...Il direttore sportivo dello Shaktar Donetsk Darjio Srna parla della stella del club Mychajlo Mudryk e del suo alto valore di mercato ...