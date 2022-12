Snowboard | la Coppa del Mondo di parallelo si apre in quel di Winterberg In programma uno slalom e il misto

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Torna indi, a più di tre anni di distanza, ladeldi, che si aprirà proprio con la prima tappa in terra teutonica. Nel week-end inlo(un uomo e una donna) sabato, seguito dalle qualificazioni del PSL che poi vedrà la fase finale nella giornata di domenica. La località nota per la sua pista di slittino, in precedenza ospitava di consueto l’ultima tappa del massimo circuito internazionale. In casa Italia da ricordare l’appuntamento nel 2018, con il successo di Roland Fischnaller che agguantò anche la coppetta di specialità. Proprio al veterano si affida ancora la squadra tricolore, che comunque può vantare una rosa di gran qualità. Oltre ...

Per la quinta volta Breuil - Cervinia sarà lo scenario delladel Mondo diCross (SBX): il tracciato, con vista sull'inconfondibile piramide di roccia del Cervino, verrà disegnato ...CONVOCATI ITALIADEL MONDOPARALLELO MASCHILE: Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Aaron March, Edwin Coratti, Gabriel Messner, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Marc Hofer. FEMMINILE: Lucia ...Sestriere: il programma della due giorni di Coppa del Mondo di Sci e delle celebrazioni per i 90 anni della stazione turistica ...Inizia nel migliore dei modi la stagione agonistica di parasnowboard per i colori azzurri: a Landgraaf, in Olanda, dove è andata in scena la prima tappa di Coppa del Mondi. Jacopo Luchini ha conquista ...