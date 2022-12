Ronaldo contro tutti | ora anche in Nazionale - Sport - quotidiano net

Dopo aver rotto con il Manchester United CR7 non è più intoccabile nemmeno col Portogallo: ed Al - Khelaifi gli chiude la ...... Cristianonon ha perso, ma si è ritrovato in panchina negli ultimi spiccioli di carriera sotto i riflettori. Ha ancora tempo per una rivincita nei quartiil Marocco. Ma il primo ...Il Portogallo approda tionfalmente ai quarti del Mondiale in Qatar, ma CR7 è ai margini, in panchina, rabbuiato e offeso. E intanto sta per accordarsi con l'Al-Nasr, il cub saudita che gli offre un in ...Cominciano domani i quarti di finale dei Mondiali in Qatar: Inghilterra-Francia è la sfida Kane-Mbappé, Olanda-Argentina tra l’allenatore più anziano e il più giovane del torneo ...