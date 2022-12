ilmessaggero.it

LECCE - L'adesione alcon il governo, che consente la rimodulazione del piano pluriennale di rientro dal disavanzo, ... l'efficienza nell'impiego delle risorse dele di altre fonti ......as sicurare il raggiungimento degli obiettivi sanci ti dalper Lecce: migliorare la capacità d el Comune di riscuotere i propri crediti, realizzare in città gli inves timenti previsti dal,... Pnrr, il patto sulle modifiche. Von der Leyen incontra Mattarella e Tajani e apre: «Dialogo con l'Italia» L’accordo tra lo Stato e il Comune di Lecce per il riequilibrio strutturale sottoscritto qualche giorno fa tra il sindaco Carlo Salvemini e il delegato del Presidente del Consiglio, sottosegretario Al ...L'incremento del 4 per mille riguarda il 27 percento dei contribuenti leccesi. Concorso per 50 unità di personale ...