Museruola per cani | è obbligatorio farla indossare? Le regole

Leggi su chenews

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Èfarelaperai nostri cuccioli? Ecco leda rispettare per passeggiare con il proprio amico a quattro zampe in sicurezza. Nella vita di molte persone un amico a quattro zampe è una presenza che aggiunge grande valore alla propria vita e che diventa indispensabile membro della propria famiglia. Chi ha degli animali domestici in casa sa che si ha un obbligo morale verso di essi, che è quello di prendersi sempre cura di loro, accudirli, dargli da mangiare e portarli a spasso e fargli fare attività fisica. PexelQuando si porta a spasso il proprio animale in giro per la città ci sarebbero però delledi sicurezza da rispettare, specialmente se si è in prossimità di tanta gente. Uno tra questi è sicuramente quello di ...