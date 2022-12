(Di giovedì 8 dicembre 2022) Di questi crimini Globalist ne ha dato conto in una miriade di articoli, report, interviste, testimonianze. Delne scrivono Giacomo Galeazzi su La Stampa e Benedetta Perilli per La ...

Prima del "nero dei respingimenti", nell'ambito dell'iniziativa Protecting Rights at Borders ... richiedenti asilo eprovenienti da altre parti del mondo". Anzi, proprio mentre i "...Sconcerto, clamore, ma stava già tutto in questo. Propagandisti del bene Non è l'unico motivo ... che un sistema non è sempre organizzato per il meglio, che la burocrazia schiavizza i... Migranti, il ‘libro nero’ dei respingimenti: la vergogna dell’Europa La Sinistra al Parlamento europeo ha presentato il Libro nero dei respingimenti: più di 3.000 pagine che descrivono la violenza sistematica che si svolge alle frontiere dell'Europa ...Dal 2017 sono state raccolte le testimonianze di migliaia di persone picchiate, umiliate, detenute prima di essere illegalmente espulse sia dalle frontiere esterne dell'Unione europea che dai territor ...