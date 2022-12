Matt Hardy | “Donald Trump rimase scioccato dalla brutalità del ladder match a WM 23”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L’ex Presidente degli Stati Unitiè una figura molto controversa ed è noto per fare molte cose bizzarre di tanto in tanto. Ha una buona dose di detrattori e c’è una ragione valida che lo giustifica. Non è estraneo alla WWE ed è stato persino sconvolto in un grandea WrestleMania 23. Nel 2007, Bobby Lashley ecollaborarono in una faida contro Vince McMahon e Umaga, che culminò nell’evento più importante dell’anno. The Battle Of The Billionaires si concluse con la sconfitta di Umaga contro Lashley, a causa della quale l’ex Chairman si dovette rasare a zero. Durante un recente episodio di The Extreme Life of, quest’ultimo ha rivelato cheera rimasto assolutamente...