Krol | «Fermare Mbappé più difficile che fermare Messi»

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ruud, ex difensore olandese, ha risposto alla domanda su come sarebbe: la sua risposta Come sarebbe? Ai microfoni de La Stampa, l’ex difensore Ruudha ammesso che non temerebbe un confronto con il numero 10 argentino. LE PAROLE – «sarebbe più. Io non ho mai avuto problemi a contrastare Maradona, a giocare con Cruyff… Il talento altrui non mi ha mai messo in imbarazzo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

Ruud, ex difensore olandese, ha risposto alla domanda su come sarebbeMessi: la sua risposta Come sarebbeMessi Ai microfoni de La Stampa, l'ex difensore Ruudha ammesso che non temerebbe un confronto con il numero 10 argentino. LE PAROLE - "MessiMbappé sarebbe più ...ha avuto di fronte Maradona,Messi sarebbe più difficile "Mbappé sarebbe più difficile. Io non ho avuto problemi a contrastare Maradona, a giocare con Cruyff... il talento ... Krol sentenzia: "Fermare Mbappé è più difficile che fermare Messi o Maradona" L'ex difensore olandese del Napoli ha parlato ad Il Secolo XIX: 'Il talento altrui non mi ha mai messo in imbarazzo'.Ruud Krol, ex difensore olandese, ha risposto alla domanda su come sarebbe fermare Messi: la sua risposta Come sarebbe fermare Messi Ai microfoni de La ...