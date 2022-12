In regalo il libro di fiabe di Natale in ricordo della piccola Marianeve

(Di giovedì 8 dicembre 2022) In uscita sabato 17 dicembre il sesto volumecollana in edicola con l'edizione di Pisa e Livorno. L'entusiasmo dell'illustratore Fabio Leonardi: 'Un omaggio colorato, ironico e inclusivo da ...

In uscita sabato 17 dicembre il sesto volume della collana in edicola con l’edizione di Pisa e Livorno. L’entusiasmo dell’illustratore Fabio Leonardi: "Un omaggio colorato, ironico e inclusivo da legg ...Sarà presentato a L’Aquila il 13 dicembre all’Auditorium ANCE (Via De Gasperi), con il Coro della Portella L’AQUILA – Fresco di stampa “ Il mondo che va “, dodicesimo libro di Goffredo Palmerini pubbl ...