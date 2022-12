Ho chiuso con lui ma ora ho voglia di rivederlo

Leggi su dilei

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Capita a tutte di ripensare all’ex, soprattutto se siamo stati tanto tempo insieme. E tre anni, com’è il caso dell’amica che ci ha contattato, non sono pochi. In un’età molto giovane significano che si è cresciuti insieme, scoprendo sé stessi e il mondo in una visione condivisa. Poi la storia è sfumata perché i sentimenti sono cambiati, come pure le esigenze, le priorità e le aspirazioni. Però la fine di un amore non è la fine del mondo: è un nuovo inizio da cui ripartire più consapevoli verso altri orizzonti. Tra dubbi e nostalgia Dunque, nuova vita, nuove attività, nuova forza. Giriamo pagina, pensiamo al lavoro, allo studio, a prenderci del tempo per noi stesse. Magari adocchiamo qualche tipo niente male che potrebbe anche piacerci. Però… però. Un filo di malinconia attraversa le nostre serate, mescolata alla nostalgia dei bei tempi, quando avevamo un fidanzato che ci conosceva bene ...