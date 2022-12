Glik | “Vittoria pesante ma ora è fondamentale confermarsi contro il Cittadella”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiKamilè tornato al centro della difesa del Benevento e si è preso subito la scena. Il centrale polacco, di rientro dall’esperienza ai Mondiali in Qatar, è stato tra i migliori in campo nella sfida del Tardini. Le sue parole nel post-gara. Mondiali – “Giocare un Mondiale è qualcosa che si sogna da bambini, un momento che quando viene vissuto resta impresso per sempre. E’ stata un’esperienza positiva, abbiamo tagliato il traguardo minimo che ci eravamo prefissati con la Nazionale. Non è stato semplice cambiare clima, c’è una differenza di 30 gradi, ma sono riuscito ad adattarmi”. Aiuto – “Siamo una squadra, sto facendo di tutto per aiutare i miei compagni. Sono rientrato martedì pomeriggio in Italia, sono contento di essere stato a disposizione. Spero di dare una mano e i consigli giusti a Riccardo Capellini, è un ragazzo che può ...