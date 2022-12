Diversi come due Gocce d’Acqua | la recensione | una rom-com da fiaba per una bella sorpresa TV

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ladidued'Acqua: Luca Lucini dirige un film TV romantico e garbato, per una serata all'insegna delle good vibes. Il film fa parte della collana di titoli Rai Purché Finisca Bene. Sogni da realizzare e realtà con cui scontrarsi, privilegi che diventano prigioni e doveri grossimacigni. Famiglie che pretendono tanto, troppo.se non bastasse, il peso di un'assenza, che amplifica rabbia, dolore, rancori. E poi l'amore. Quello apparentemente impossibile, quasi fiabesco. Di più, quello da "C'era una volta..." e da "E vissero felici e contenti". Ad unire tutto una città magica (e cinematografica)Napoli, "un'illusione" per qualcuno, un luogo dove tutto può davvero succedere per altri. In mezzo, citazioni dalle più classiche ...