Dalla Meloni alla Segre | l' odio seriale di Rubio sui social

... nel disperato tentativo di blindare le famiglie e le imprese, strematefiammata dell'... Governo& Co alla ricerca di nuovi finanziatori Il risultato è che i governi di Roma (leggi governo ...... lo scorso 29 novembre, ho interessato dei fatti il presidente del Consiglio, Giorgia, e il ... Per quanto riguarda le qualifiche, la professione di docente è regolamentatanormativa ...Sì ad allentare le maglie di “opzione donna”, sì al superbonus del 110% per chi presenta il permesso a costruire (Cilas) entro il 31 dicembre e sì a un mese ...L'elenco delle persone insultate dal cuoco del piccolo schermo è piuttosto folto: dai politici agli attori, passando per Volodymyr Zelensky ...