«Cristiano Ronaldo è idolatrato ma non è amato»

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L'esclusione diin Portogallo-Svizzera continua a far discutere e da molti viene interpretata come la fine di un'era. Aldo Cazzullo, sul Corriere della Sera, fornisce questo ritratto della star portoghese e globale: «É, ma non è. Ha 509 milioni di follower su Instagram, molti più di Messi, Nadal, Phelps, Bolt tutti insieme; ma la maggioranza dei portoghesi pensa che la Nazionale potrebbe fare a meno di lui. Infatti martedì sera se n'è privata. E quando il sostituito Gonçalo Ramos ha segnato il primo dei suoi tre gol,è stato l'unico a non alzarsi dalla panchina per correre ad abbracciarlo. Si è alzato e ha corso per il secondo gol, del suo amico Pepe».