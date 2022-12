Covid | Bassetti | ' L' influenza mi preoccupa di più Mascherina a Natale? Non se ne parla Stop al ' tamponificio' | gli ospedali sono in

'Nutro preoccupazioni per tutto ciò che non è', ammette Matteo, professore ordinario di Malattie infettive all'Università di Genova. 'Negli ultimi anni abbiamo parlato unicamente di ...La guida della pediatrae influenza, interviene Matteo'Sultra vaccinati e guariti abbiamo più del 95% di persone, il virus trova un ostacolo nei nostri anticorpi e lo stesso ...«Oggi il Covid non mi preoccupa», ad allarmare invece l'infettivologo Matteo Bassetti è l'influenza. Stando ai dati oggi in Italia sono piu' di 2,5 milioni le ...“L”influenza oggi mi preoccupa più del Covid”. Così Matteo Bassetti ospite a “Mattino Cinque News” ha commentato i dati sui contagi, già 2,5 milioni in Italia. “Sul Covid tra vaccinati e guariti abbia ...