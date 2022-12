Asti | asfalto bagnato e scarsa visibilità | una famiglia viene distrutta

Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando la polizia stradale assieme ai vigili del fuoco di. La causa più probabile potrebbe essere stata la scarsa visibilità e l'reso scivoloso ...Sul posto sono subito intervenuti polizia, operatori del 118 e i vigili del fuoco di, per ... l'incidente sarebbe stato favorito dalla scarsa visibilità e dall'reso scivoloso dalla pioggia.Un terribile incidente nella notte a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, ha spezzato la vita di un bambino di un anno e mezzo: sulla strada provinciale 28 che collega il comune con Bruno, due auto ...Incidente ieri a Nizza Monferrato, in provincia di Asti: in seguito allo scontro frontale tra due auto, avvenuto per cause che sono in via di ...