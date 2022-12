Ultime Notizie Roma del 07-12-2022 ore 14 | 10

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio boccia la decisione di alzare limite i pagamenti senza posto Nella Manovra e partecipata da banche private e reputata più opportuno che non si sia più l’uso del contante replica al Sottosegretario fazzolari critiche alla legge di bilancio anche dal Presidente di Confindustria Carlo Bonomi flat Tax e prevenzione 20 bruciano risorse di crescita più tasse sul lavoro e meno su rendite un’anomalia meloni interviene sul PNR non è più sufficiente bisogna fare di più a livello europeo partendo dal caro energia Bruxelles si dice intanto pronta contribuire finanziariamente alla realizzazione del ponte sullo stretto Oggi riunione Lecco fine meloni partecipa in Albania al vertice europeo Balcani Focus sulle migrazioni legale proprio ieri la Commissione Europea ha presentato il piano ...

