Travaglio il bullo | “Calenda è un Caligola sovrappeso”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic – Marcose la prende con Carlo. Con fare da, il direttore del Fatto Quotidiano attacca e usa direttamente il cosiddetto bodyshaming. Così, gratis.contro: “Un” La delicatezza delcontroviene espressa così, con parole semplici, da vero signore o come si suol dire “lord inglese”, per utilizzare un vecchio gergo popolare. Come riporta Il Secolo d’Italia,su Twitter si scatena così, criticando la manovra economica e prendendosela con chi la potrebbe appoggiare, quindi il leader di Azione, ma non usando esattamente argomentazioni politiche: “Ma almeno a due categorie piace: gli evasori fiscali e ...