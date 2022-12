Tennis | Pliskova torna a lavorare con Sascha Bajin

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’ex numero uno al mondo Karolinacon, il coach tedesco da cui si era separata lo scorso luglio. Prima dicon la giocatrice ceca,ha aiutato Naomi Osaka a conquistare gli Us Open nel 2018 e gli Australian Open nel 2019. Nominato allenatore dell’anno nel 2018 dalla Wta, ha anche allenato Serena Williams e Kristina Mladenovic. Dalla separazione con il tedesco,era stata allenata dal suo connazionale Leos Friedl scivolando sino al al 31esimo posto nella classifica Wta, senza vincere un solo torneo. In carriera la 30enne vanta 16 titoli in singolare (ma nessuno nel Grande Slam) SportFace.

