Ricotta di bufala campana Dop | via libera dall' Ue al nuovo disciplinare

Agenzia ANSA

Approvato in via definitiva il nuovo disciplinare di produzione delladicampana Dop. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Europea del 29 novembre scorso, si è concluso l'iter di legge e sono entrate in vigore le modifiche al disciplinare. Nascono così le ...Approvato in via definitiva il nuovo disciplinare di produzione delladiCampana Dop. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Europea del 29 novembre scorso, si è concluso l'iter di legge e sono entrate in vigore le modifiche al disciplinare. Nascono così le ... Ricotta bufala dop: ecco le versioni light e senza lattosio È stato approvato in via definitiva il nuovo disciplinare di produzione della Ricotta di Bufala Campana Dop. Con la pubblicazione sulla Gazzetta europea del 29 novembre scorso, si ...CASERTA - Approvato in via definitiva il nuovo disciplinare di produzione della Ricotta di Bufala Campana Dop. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Europea del 29 novembre scorso, si è concluso l’iter ...