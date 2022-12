Nocera Inferiore | finalmente una nuova rotatoria per migliorare la viabilità

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Attesi da 16 anni, oggi hanno ufficialmente preso il via i lavori per la realizzazione dellain via Atzori a. Grazie ad un finanziamento regionale il sindaco Paolo De Maio ha sottoscritto il contratto con l’impresa di costruzione aggiudicataria, in una cerimonia che questa mattina ha visto la partecipazione anche del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente della commissione trasporti Luca Cascone ed il presidente della provincia Franco Alfieri, oltre ad una larga deputazione dei sindaci del territorio dell’agro. Non a caso il presidente della Regione ha annunciato anche l’impegno dell’ente per disegnare un Masterplan dell’intero agro, ribadendo che in complesso sono stati stanziati 50 milioni di euro, in un programma che ...