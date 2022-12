Mercoledì | Tim Burton | Le storie mi hanno salvato!

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Intervista a Tim, regista dei primi quattro episodi di, serie Netflix che segue le avventure diAddams al liceo. In streaming. L'ultima volta che abbiamo parlato con Timè stato nel 2016, per il press tour di Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali. In quell'occasione ci ha detto che, anche se lo avevano fatto soffrire molto, non avrebbe voluto vendicarsi dei suoi ex compagni di scuola. Sei anni dopo però ha diretto i primi quattro episodi di, serie Netflix disponibile in streaming dal 23 novembre. "Quando ho letto la sceneggiatura ha riportato a galla tutti questi ricordi di quando andavo a scuola. Quando ero uno studente ero la versione maschile di. Sono rimasto sorpreso di quanto …