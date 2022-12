Marocco | Amrabat svela | «Non sapevo se avrei giocato | poi stanotte…»

Commenta per primo Sofyan, protagonista nella vittoria delcontro la Spagna , ha parlato a NOS TV dopo il successo: 'Sono molto emozionato e orgoglioso di tutta la squadra. Mi chiedevo se potevo giocare questa ...1 Serie A e Serie B festeggiano il passaggio ai quarti deldi, Sabiri e Cheddira alla faccia di una Spagna totalmente priva di 'italiani' che esce dalla competizione a sorpresa ai rigori. Partita più in discesa invece per il Portogallo di Leao ...Marocco e Portogallo si affrontano nei quarti di finale di Qatar 2022: tutto sulla partita, formazioni e dove vederla ...Più che una vittoria, un'impresa. Il Marocco estromette dopo i rigori la Spagna per 3-0 dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi a reti bianche ...