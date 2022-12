Lanciano vernice sulla facciata della Scala | 5 fermati durante la diretta di Viva Rai2 con Fiorello

Il personale della Scala ha subito iniziato le operazioni per ripulire la facciata dallalanciata questa mattina presto sui muri del teatro. Un inizio in salita per una lunga giornata che ...Ma al Sud è primavera Teatro alla Scala, attivisticontro l'ingresso nel giorno della Prima: fermati in 5 L'auto ha sbandato, poi è finita contro un albero Le vittime viaggiavano a ...Cinque attivisti di Ultima Generazione hanno lanciato vernice blu e rossa contro l'ingresso della Scala, dove stasera si inaugura la stagione, per un atto dimostrativo di matrice… Leggi ...Mercoledì, gli attivisti per il cambiamento climatico in Italia hanno lanciato vernice all’ingresso del famoso teatro dell’opera La Scala di Milano prima dello spettacolo ...