Forum in lutto | arriva il messaggio della redazione | addio all’amato collega

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il programmaè in: a darne l’annuncio è stata proprio la stessa, che ha parlato di quanto sia stato doloroso salutarlo. Il noto tv show – condotto da Barbara Palombelli – ha saputo sin dall’inizio conquistare i cuori di migliaia di telespettatori in tutta Italia. I fan non possono infatti fare a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.