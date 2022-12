Dagli ottavi in poi al Mondiale vince chi è consapevole della propria forza

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Dove finisce il rosso, dove comincia il verde. Una splendida giornata di calcio ha premiato col passaggio del turno le maglie complementari di Marocco e Portogallo, assieme a tutte le favorite meno una. Dove comincia il rosso, dove finisce il verde: il semaforo dà via libera a chi lo ha meritato in partita, senza ricorsi alla bieca fortuna, anche quando a decidere sono stati i rigori. Più che sorprese, rivoluzioni. Un’intera diaspora, e il tifo del mondo, stanno spingendo i nordafricani a dimostrare di non essere caso, né eccezione: un portiere-simbolo come Bounou, libertà creativa nella trequarti, le salide lavolpiane di Amrabat per proteggere i due affiatati difensori centrali Aguerd e Saïss, aprendo le fasce a terzini – termine riduttivo – intercambiabili e “sarriani”, titolari nel Paris Saint-Germain e nel Bayern, per natura parte di un contesto calcistico differente da quello ...

