Cristiano Ronaldo | cosa compreresti con i soldi dell’Al-Nassr? | VIDEO

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)ha smentito, ma sembra che l'offerta da 200 milioni di euro netti a stagione per due anni e mezzo dell'Al-sia reale. Mapotrebbe comprarsi CR7 con idel club saudita? In questodi 'GazzettaTV' la risposta

Leggermente più attardate Argentina e Portogallo, in quota a 6, con Leo Messi ea caccia della ciliegina sulla torta di un'incredibile carriera. Si gioca a 7,50 il trionfo dell'...La vittoria ai rigori contro la Spagna di Luis Enrique porta la Nazionale africana ai quarti, dove se la vedrà contro il Portogallo disabato alle 16. Ai calci di rigore, però, il ...La sorella di Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, commenta la decisione del ct Santos di lasciare in panchina CR7, con un lungo post sui suoi canali social: "Il Portogallo ha vinto. Grazie a ...DOHA - Riposo per chi ha giocato dal primo minuto, allenamento leggero per chi e' subentrato o non ha giocato. Tranne Cristiano Ronaldo. Nel ritiro del Portogallo al Mondiale continua a tenere banco l ...