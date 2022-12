Covid | in Campania calano i contagi ma aumentano i ricoveri

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCala, in, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino della Regionesono 2675 i neo positivi alsu 14645 test esaminati. Dopo il balzo di ieri al 20,35%, oggi il tasso di incidenza scende al 18,26%. Due decessi nelle ultime 48 ore, altri due morti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali salgono a 22 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+2 rispetto a ieri) e salgono anche in degenza con 383 posti letto occupati (+7 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sono 2675 i casi positivi registrati nell'ultimo bollettino, quattro i morti, di cui due nelle ultime 48 ore. In Campania si hanno 22 posti occupati in terapia intensiva e 383 nei reparti di degenza ...