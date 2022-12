(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Trascinata da un maestoso Donovan(43 punti),gioca dasquadra e batte i Los Angeles Lakers, rendendo amarissimo l'ennesimo ritorno a casa diJames. Per Anthony Davis ...

La Gazzetta dello Sport

- LA Lakers 116 - 102(16 - 9) si conferma inarrestabile in casa (11 - 1 il record alla Rockets Mortgage FieldHouse finora) e batte anche i Los Angeles Lakers (10 - 13) nel ......nel segno del trio Green - Thompson e Curry si aggiorna di un nuovo capitolo e la legala ...anche le sue sceneggiate che lo hanno escluso da gara 5 delle Finals 2016 contro, in quel ... Cleveland si riscopre grande con Mitchell, che lezione a LeBron I Lakers perdono anche Davis (influenza) dopo 8 minuti. Tripla doppia per Doncic, Dallas vola a Denver. Bogdanovic show, Detroit passa a Miami ...