(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ci attendono tredi bel tempo, secondo le previsioni di Antonio Marioni del Centro Meteorologico Lombardo. Martedì 6 dicembre 2022Tempo Previsto:o poco nuvoloso con possibilità di nebbia su medio-basse pianure. Precipitazioni assenti.in pianura ine comprese tra 7 e 10°C. Minime ine comprese tra -1 e 5°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.Venti: in pianura deboli occidentali. In montagna deboli settentrionali. Mercoledì 7 dicembre 2022 Tempo Previsto:o poco nuvoloso. Possibili nebbie su pianura che potrebbero anche persistere nelle ore diurne, coprendo ildi strati bassi. Precipitazioni assenti.: ...

BergamoNews.it

NOTE:, campo in buone condizioni. Ammoniti: Schär, Cömert. Angoli 6 - 6. Recupero 4 pt, 4 st.in prevalenzasu tutta l'Italia ma con temperature molto diverse. Se infatti al Nord le massime sono in calo ed avranno valori tipicamente invernali, al Sud e sulle isole si ... Cielo sereno per i prossimi tre giorni, temperature massime in calo Meteo per Mercoledì 7 Dicembre 2022, Senigallia. Generali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, temperatura minima 10°C, massima 12°C ...Previsioni meteo per il 7/12/2022, Sanluri. Giornata prevalentemente serena, temperatura minima di 7°C e massima di 17°C ...