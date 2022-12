ATP | un milione di dollari di multa alla LTA | escludere i russi costa caro

SuperTennis

L'ATP ha inflitto una multa di un milione di dollari (820 mila sterline) alla Lawn Tennis Association, la Federtennis britannica, per aver escluso i tennisti russi e bielorussi dai propri tornei. La prima a muoversi era stata la WTA, che aveva sanzionato la LTA e l'All England Club con una multa di un milione di dollari. Nelle ultime ore, inoltre, anche l'ATP si è fatta sentire.