Anche a scuola l’ascensore sociale è bloccato | una tale stagnazione va oltre l’atteso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) di Maria Chiara Cappelli Chi è figlio di ricchi ha buone probabilità di mantenere il suo status economico-, chi nasce povero ha scarsissime probabilità di migliorare e non è una gran scoperta. Chi è figlio di ricchi sarà presumibilmente inserito in una rete di conoscenze che lo favoriranno nella scelta del suo percorso formativo e nell’accesso a una situazione lavorativa appetibile. Chi è povero no. In realtà però lada noi è gratuita, l’università prevede forti sconti per chi è povero. Una così drammatica. Scuole gratis e università a prezzi accessibili dovrebbero costituire condizioni favorevoli per il miglioramento socio-economico. Eppure così non è. C’è evidentemente qualcosa che non funziona. Sicuramente le cause sono molte, articolate e complesse. A ...