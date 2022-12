ilGiornale.it

Il cuore dell'auto è un motore 4.0 biturbo V8 dellaSeries che sviluppa ben 800 CV. Come se non bastasse, all'asse anteriore è stata aggiunta una macchina elettrica da 150 kW, ovvero l'...... che ha rimpiazzato in corsa un 3.0 V6 che l'Aston Martin stava sviluppando indipendentemente e che sulla Valhalla arriverà nella sua versione più evoluta: quella montata sull'GTSeries. ... AMG Black Series, la "rabbiosa" GT tedesca La Gt due porte con 730 cv per 1600 kg di peso a motore anteriore e trazione rigorosamente posteriore, con un'accelerazione da pugno nello stomaco ...BHPian mrugu recently shared this with other enthusiasts.Background and buying experience:This is my first detailed review on here. I have had some posts and given as well as received good advice. So ...