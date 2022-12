WWE | Solo Sikoa ne fa fuori due in una serata | per Riddle conseguenze gravi

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 6 dicembre 2022) Doveva essere ladi Matte Elias, un tag team di recente formazione pronto a prendersi gli Undisputed Tag Team Titles in un match titolato contro gli Usos. Alla fine lo è stata, ma con connotazioni totalmente negative. Entrambi sono finiti ko per mano di, il quale ha dimostrato, se mai ce ne fosse bisogno, perchè è considerato l’enforcer, il distruttore della Bloodline. Non basta Kevin Owens Tutto ha avuto inizio prima della puntata di Raw, intervistati all’arrivo nel parcheggio gli Usos stavano parlando del match titolato della notte quando Elias si è avvicinato per dire qualcosa. Giusto il tempo di far uscire qualche sillaba dalla bocca ed è stato attaccato violentemente alle spalle dache l’ha poi estromesso definitivamente dai giochi ...