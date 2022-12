Waze disponibile come app autonoma nelle auto con Android Automotive

Leggi su optimagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022), la famosa app di navigazione più utilizzata, pare abbia deciso di collaborare con la casamobilistica francese Renault per lanciare una nuova versione dedicata dell’app per leche hanno a bordo il sistema di infotainmentmotive. Infatti, l’app è ora, grazie all’integrazione di Google, per i seguenti modelli elettrici in Europa: Austral Hybrid e Megane E-Tech EV. In sostanza, è già possibile utilizzaresuinstallandolaapp direttamente dal proprio smartphone; in tal caso, la differenza sta nel fatto che adesso i conducenti Renault possono installare l’app direttamente nel sistema di infotainment e utilizzarla senza la necessità di usare un ...