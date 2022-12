Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 dicembre 2022)DEL 6 DICEMBREORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CODE SULL’AUTOSTRADA A1-NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA PONTECORVO E CASSINO IN DIREZIONE NAPOLI. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE RIPRISTINATA E TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERO QUADRANTE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA. CODE SI SEGNALANO SULLA VIA AURELIA TRA VIA DEL CASAL LUMBROSO E L’ALLACCIAMNETO COL GRA SEMPRE IN ENTRATA. DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA PANTANO E TORRE GAIA VERSO. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. ...