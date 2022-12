Samuel Eto’o si scusa dopo l’aggressione | “Ho reagito in un modo che non mi rappresenta”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 6 dicembre 2022)cerca di calmare le acque che lo circondano. L’ex attaccante è stato duramente contestatoaver aggredito un video maker algerino al termine della gara tra Brasile e Corea del Sud.Camerun comunicato Prontamente, il presidente della federazione camerunese, si è volutore attraverso i suoi profili social: “Mi dispiace profondamente di aver perso la pazienza e di averin unche non mi. Chiedoal pubblico per questo spiacevole incidente. Mi impegno a continuare a resistere alle incessanti provocazioni e vessazioni di alcuni sostenitori algerini”. Non corre buon sangue tra Algeria e Camerun in quanto la squadra diha prevalso sull’altra nella gara ...