Ruby poteva evitare la morte del figlio? E cosa fare per salvare il gemello in coma?

(Di martedì 6 dicembre 2022) Ultimo appuntamento con la saga di. Stasera alle 21.20 su Rai 2 va in onda Il gioiello nascosto, l’ultimo dei quattro film ispirati agli omonimi romanzi di V.C. Andrews. Si chiude così la storia della ragazza “senza genitori” che, partita dal Mississippi profondo, è diventata donna, moglie e madre, inseguendo le sue origini familiari e l’amore. Dopo aver superato mille peripezie, anche in questo ultimo appuntamento non trova pace. Sulla strada per la felicità, l’ennesimo ostacolo, stavolta, è rappresentato da eventi tragici che affondano le radici in antiche superstizioni e riti vudù.Landry: chi sono i personaggi della saga guarda le foto ...