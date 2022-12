Pil Italia | Fitch | in calo nel IV trimestre 2022 | ma nel 2023 solo -0 | 1%

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’economiana dovrebbe registrare una contrazione a partire dal quarto, per via dell’elevata esposizione alla crisi del gas e per l’impatto dell’inflazione sui consumi privati: è la stima dinel Global Economic Outlook. Ma l’agenzia spiega di avere “ridimensionato” la contrazione che l’economiana dovrebbe sperimentare, e ha rivisto a +3,7% la stima sulla crescita per iloltre a migliorare di 0,6 punti (portandola a -0,1%) la previsione per la contrazione attesa nel. L’agenzia segnala come alcuni settori dell’industriana hanno ridotto significativamente la produzione, “ma finora l’economia è stata in qualche modo più resiliente allo shock energetico” di quanto si potesse ...

Per quanto riguarda l', Fitch rivede le prospettive e ora si attende solo un - 0,1% delnel 2023 . 'Manteniamo la nostra previsione per una contrazione a partire dal quarto trimestre, ...Fitch ha rivisto al rialzo le stime per l'sia per il 2022, per il quale attende una crescita del 3,7% (da 3,6%), che per il 2023, anno per il quale prevede ora un calo deldello 0,1% anziche' dello 0,7% come indicato in precedenza. ...È quanto indica l'Istat nelle sue prospettive economiche per l'economia italiana nel 2022-2023. In particolare il Pil è atteso crescere del 3,9% quest'anno e dello 0,4% nel 2023. L'istituto precisa ...Il Pil italiano è atteso crescere a ritmi ancora sostenuti nel 2022 (+3,9%) per poi rallentare significativamente nel 2023 (+0,4%). Così l’Istat nelle ...