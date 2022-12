Paolo Banchero | coach Pozzecco e la visita a Orlando | Parleremo a breve con lui

Sky Sport

Una vera e propria missione speciale (e si spera non impossibile) per provare a portarein nazionale: questo il compito assegnato alla delegazione guidata da coach Gianmarco Pozzecco - sbarcato a Orlando insieme al direttore sportivo di Italbasket Salvatore Trainotti e ad ...Torna James Harden , ma i Philadelphia 76ers (12 - 12) non festeggiano proprio nel giorno in cui, forse non per caso, la barba più nota del basket torna sul suo antico parquet, quello degli Houston ... NBA: Paolo Banchero quasi in tripla doppia, ma vincono i Bucks di Giannis Antetokounmpo Nona sconfitta consecutiva per gli Orlando Magic. Tanti assenti (Jalen Suggs, Wendell Carter Jr, Mo Bamba) per la gara in casa contro Milwaukee, con Giannis Antetokounmpo (34 punti, 13 rimbalzi) che..Nella notte Nba, perdono ancora gli Orlando Magic di Paolo Banchero, che nonostante i 20 punti e 12 rimbalzi dell'italiano vanno ko 109-102 contro i Bucks di Giannis Antetokounmpo. Sorridono, invece, ...