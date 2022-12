Pamela Prati torna nella Casa per un confronto con due VIP La replica delle opinioniste

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 dicembre 2022)per un. L’intervento dell’opinionista Orietta Berti e ladi due ex gieffine, ètaper uncon Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Le tre donne affrontano un faccia a faccia direttamente nel cortilletto dellapiù spiata d’Italia. Leggi anche –> antonino spinalbese la sorpresa speciale ed il messaggio incoraggiantesue sorelle Il: ecco cosa è emerso Nel corso della ventesima puntata del Grande Fratello Vipdi fronte a Patrizia dichiara: “Io non sono venuta qui per aggredirti, mi è ...